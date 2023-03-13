Tarsus'ta oto galericiler sitesinin temeli atılıyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 14 Mart'ta içerisinde 114 galeri dükkanı ve 36 ofisin bulunacağı oto galericiler sitesinin temelinin atılması için zemin hazırlığı çalışmalarının başladığını belirtti.

Tarsus Belediyesi Meclisine getirilen ve 3 kez reddedilen oto galericiler sitesi için harekete geçen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde temel atılması için zemin çalışmalarını başlattı. Birçok kez meclise getiren ancak reddedilen teklif maddesinin, esnafların sesine kulak verilerek Başkan Bozdoğan tarafından yapıldığı kaydedildi. Tarsuslu esnafların ihtiyacı olan oto galericiler sitesinin, belediyeye ait 24 dönümlük arazide çalışmaları başladı. Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler zemin etüt çalışmasını gerçekleştirmeye başladı. Esnafları hem yer hem de yüksek kira derdinden kurtaracak olan proje sayesinde mağduriyet yaşanan durumun son bulacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Bozdoğan, “Söz verdiğimiz gibi oto galeri esnaflarımızın feryadına kayıtsız kalmadık. 14 Mart Salı günü oto galericiler sitesinin temelini atıyoruz. Şehrimize ve esnaflarımıza hayırlı olsun" dedi.