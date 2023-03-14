Tarsus'ta Oto Galericiler Sitesinin temelini atıldı

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bizim yönetim anlayışımızda idarecilik yeteneklerimiz, alınan siyasi kararlarla sınırlı değil. Biz bir söz verdik. Oto galericiler sitesi Tarsus'a büyük bir vizyon kazandıracak. Tarsuslulara hizmet edecek büyük projemiz hayırlı olsun" dedi.

Tarsus'ta, Belediye Meclise getirilen ancak 3 kez reddedilen Oto Galericiler Sitesi projesinin temeli törenle atıldı. Törende Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bana göre siyaset, vizyon ve misyondan ibarettir. Bir başkası ne için yapar, amacı nedir, hesabı kitabı nelerdir, beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren siyaset, insanın ve insana yaraşır yaşam merkezinin temel ihtiyaçları, hak ve özgürlüklerinden ibarettir. Bu sebeple bugün oto galericiler sitesi projemizin temel atma törenini halkım için gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehrimize çok yakışacak"

Yapılacak olan oto galericiler sitesinin Tarsus'a modern bir görünüm kazandıracağını kaydeden Bozdoğan, "Bizler, Tarsus'ta bir tane bulunan, içerisinde 27 adet galeri dükkanı bulunan, sığmayan araçların sağa sola sıralandığı, şehre hizmet etmekten çok demode bir halde bir barakayı andıran, hava paralarının 3 milyon liralara ulaştığı bir galericiler sitesine karşı, modern, eli yüzü düzgün, herkesin, her esnafımızın yer bulacağı bir tesis kazandırma yoluna gitmek istedik" şeklinde konuştu.

"200'e yakın ıslak imza ve dilekçe verildi"

Esnafa verdiği sözü tutmak için kolları sıvadıklarını belirten Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün kendine Tarsus'ta yer bulamayan esnafımız her sabah Adana'ya gidiyor, Mersin'e gidiyor. Mersin ve Adana'dan yer kiralıyor. Hiç düşündünüz mü, AVM'lerin otoparklarına neden tüplü araba almadıklarını? Peki düşündünüz mü, kapalı otoparklarda niçin tüplü araba denetimleri yapıldığını? Bu saatten sonra çocuğunuz, eşiniz, anneniz babanız huzurla uyuyabilecek mi? Hayır. Bu zulmü bitirmek için kolları sıvadık. Ancak hepinizin malumu, bir dolu siyasi refleksle karşı karşıya kaldık. 3 kez meclise getirdiğimiz bir konu, 3 kez reddedilince mahkeme yoluna gitme kararı aldık. Ama başta da söyledim; ya bir yol bulacaktık, ya bir yol açacaktık. Bizler bugün burada bulunan ve 200'e yakın ıslak imzayla dilekçe vererek yeni oto galericiler sitesi için talepte bulunan esnaflarımızla buluşarak onlara bir söz verdik. 14 Mart'ta yeni oto galericiler sitesinin temelini atıyoruz dedik. 14 Mart'ın benim için önemi bambaşka. 33 yıllık meslek hayatımın onuru, şerefi ve namusu bana bir şeyi çok iyi öğretti. Hekimden değil, çekenden soracaksın' Bugün aramızda bulunan 200'e yakın esnaf kardeşimin yıllardır ne çektiğini onlara sorduk. Belediyemize davet ettik, biz sorduk onlar anlattı, onlar anlattı biz dinledik ve o gün bir söz verdik. 14 Mart Tıp Bayramında, Tarsus'un kanayan yarasını tedavi edeceğiz dedik."

"Yalnızca halkımızın sözüne kulak verdik"

Tüm birimleri ile büyük bir seferberlik ilan ettiklerini vurgulayan Bozdoğan, "Gördüğünüz gibi, gece gündüz çalışan tüm birimlerimizle, iş makinelerimizle verdiğimiz sözü tutmaya çalışıyoruz. İşte bu da siyasetin misyon olduğunu anlatıyor bizlere. Geldiğimiz noktada vizyonumuz ve misyonumuz tutarlı, kimseye ve hiçbir yapıya hizmet etmeden, bugün el kaldırıp yarın indirmeden. Yalnızca halkımızın sesine kulak vererek, onların taleplerini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Eminim ki bu oto galericiler sitesi, Tarsus'a büyük bir vizyon kazandıracak. Tarsus'a yakışır ofis ve dükkânlarla adından söz ettirecek ve en önemlisi, Tarsuslulara hizmet edecek" dedi.

"6 aydır bu mücadeleyi veriyorduk"

Galeri sitesi eksikliği nedeniyle sorunlar yaşadıklarını ifade eden galeri esnafı Mahmut Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

"Tarsus'ta yer olmadığı için Huzurkent'e yer açtım, Tarsus'a gelmeye çalıştım fakat ruhsat alacağım dükkan olmadığı için Traktörcüler Sitesinde galeri açtım, ortalama bir buçuk yıldır ordayım. Artık hizmette sıkıntı olmaya başladı. Sadece Tarsus'ta 27 tane galericiler sitesi var oraya da yetmiyor. Tarsus'un nüfusu 370 bin fakat Tarsus'un ortalama nüfusu 500, 600 bin, yetmediği için de biz 6 aydır bu mücadeleyi veriyorduk. Başkanımız söz verdi ve bugün temel atılıyor. Her daim başkanımızın arkasındayız, hayırlı olsun."