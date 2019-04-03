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Tarsus'ta otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, kaza, D-400 karayolu Mersin-Adana istikameti Hal kavşağında meydana geldi. Abdulkadir Kaval'ın kullandığı 33 NZ 066 plakalı otomobil, kavşakta arıza yapıp bekleyen Ceyhun Çelik idaresindeki 33 ADJ 99 plakalı tır ve buna bağlı 33 NJE 97 plakalı dorsenin arka tarafına çarptı. Sürücü Abdulkadir Kaval, çarpma sonucu yaralı olarak kaldırıldığı Tarsus Devlet hastanesinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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