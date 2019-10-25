Tarsus'ta özel hareket timi göreve başladı

Şahne, Tarsus'ta çarşı esnafı ve vatandaşlarla ardından Tarsuslu gazetecilerle bir araya geldi.

Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel hareket timinin göreve başladığını belirten Şahne, "Bilindiği üzere Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir operasyon birimidir. Ayrıca Tarsus son derece önemli bir şehir. Bölge halkının huzur ve güveninin sağlanması noktasında emniyet teşkilatı bünyesinde yer alan tüm kolluk kuvvetlerinin özveri ile çalışmakta, ilçemize personel takviyelerimizi gerçekleştirdik. Kadromuzu daha güçlü hale getirdik" dedi.