Tarsus'ta PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 8 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında 26 Kasım'da yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Tozkoparan Zahit Mahallesinde meydana gelen ve PKK/KCK terör örgütü faaliyetine dönüştürülen eylemlere katıldıkları anlaşılan, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bölücü terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 14 şüpheliden 2014 yılında Kobane ile dayanışmak amacıyla yapılan destek eylemlerine katıldıkları iddiasıyla “Örgüt propagandası” ve “Örgüt üyeliği” iddiasıyla işlem yapıldı. Savcılıkça ifadeleri alınan M. N. adlı çocuk serbest bırakılırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılma geriye kalan 8 kişi ise “Örgüt propagandası” ve “Örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.