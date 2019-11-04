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Tarsus'ta polis 530 öğrenciyi sinemaya götürdü

Mersin’in Tarsus’ta ilçesinde polis, 530 öğrenciyi sinemaya götürdüİlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde hazırlanan "Terasus’un Parlayan Yıldızları" isimli projenin sosyal amaçlı eğlence programlarının düzenlenmesi faaliyet kapsamında 4-7-8-9-10 Ekim 2019 tarihleri arasında 530 öğrenciyi sinemaya götürürken, kültürel değerlerimize uygun yararlı ve uyarıcı bilgiler içerikli sinema filmi gösterimi yaptırdı.

Mersin'in Tarsus'ta ilçesinde polis, 530 öğrenciyi sinemaya götürdü


İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde hazırlanan "Terasus'un Parlayan Yıldızları" isimli projenin sosyal amaçlı eğlence programlarının düzenlenmesi faaliyet kapsamında 4-7-8-9-10 Ekim 2019 tarihleri arasında 530 öğrenciyi sinemaya götürürken, kültürel değerlerimize uygun yararlı ve uyarıcı bilgiler içerikli sinema filmi gösterimi yaptırdı.


Ekipler, aynı zamanda, etkinliğe katılanlara polislik mesleğini tanıtıcı ve yaş gruplarına göre kısa bilgilendirmeler yaptı, sinema keyfi yaşayan öğrencilere, su ve patlamış mısır gibi ikramlarda bulundu.

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