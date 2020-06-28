İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarsus'ta polis, kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrencinin imdadına yetişti

Mersin’in Tarsus ilçesinde kimliğinde fotoğraf olmadığı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giremeyen öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliğinde fotoğraf olmadığı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giremeyen öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti.


Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, YKS için 27 okul önünde gerekli tedbirleri alırken, kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenci için Nüfus Müdürlüğü ile irtibata geçip, öğrencinin sınava girmesini sağladılar.


Tarsus genelinde 7 bin 59 öğrencinin girdiği sınavda polis, 11 engelli öğrencinin sınav giriş belgesini aldı. 59 öğrencinin katılmadığı sınavda polisler, nüfus cüzdanı yanında olmayan bir öğrenciye, nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan bir başka öğrenciye yardımcı oldu.


Tarsus'ta sınav huzurlu bir şekilde sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.