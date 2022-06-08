Tarsus'ta sağlığa zararlı 447 kilogram peynir ele geçirildi

Yapılan analizler sonucu içerisinde bol miktarda nişasta bulunan ve üretim izin belgesi olmadan üretilen peynirler Tarsus Belediyesi tarafından imha edildi.

Kent sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilindeki rutin denetimlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da bir bir değerlendiriyor.

Üretim izin belgesi olmayan peynirler imha edildi

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte gıda satışı yapan işyerlerine yönelik rutin olarak yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, seyyar satıcılarda halk sağlığına zararlı olan ve içerisinde bol miktarda nişasta bulunan bidon peynirlerine el koydu. Üretim izin belgesi olmayan plastik bidonlar içerisinde satışı gerçekleştirilen bidon peynirler, Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından analiz edildi. Analizler sonucu halk sağlığını olumsuz etkileyecek etmenler içeren bidon peynirler imha edilerek satışını yapan kişi ve kişiler hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı.

Zabıta yetkilileri, ”Gerek rutin denetimlerimiz gerekse de vatandaşlardan gelen ihbarlar sonrası yaptığımız denetimlerdeki tek gayemiz; vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda beslenmelerini sağlamak. Tarsus sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın talimatlarıyla gece gündüz denetimlerimiz devam edecek. Bu konuda vatandaşlarımızın da bizlere yardımcı olmaları gerekmektedir. Herhangi olumsuz bir durum karşısında anında 153'ü arayarak bizlerle irtibata geçip bilgi vermeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.