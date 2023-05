Tarsus'ta Sanat Günleri başladı

Tarsus Belediyesi, ilçeye değer katan sanatçıları halkla buluşturmak, sanata ve sanatçıya destek olmak amacıyla 'Tarsus Sanat Günleri' etkinlikleri düzenliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarsus Sanat Günleri; resim, şiir, edebiyat ve müzik konularında ilçeye değer katmış sanatçıları söyleşi, imza günü ve canlı performanslar ile halkla buluşturuyor. Etkinliğin ilk gününde Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde gerçekleşen programda, Ressam Ümit Aslan söyleşi ve canlı resim yapma performansı sergiledi. Katılımın yoğun olduğu etkinliğe Tarsus Ressamlar Derneği temsilcileri Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı temsilcileri, Tarsus Kent Kültür Sanat Tanıtım Derneği temsilcileri, Lütfi Hasoğlu, Ahmet Bağ ve Cumali Balcı Sanat Atölyesi sanatçıları, Emine Boro Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri ve sanatseverler katıldı.

"Tarsus'un değerlerine sahip çıkacağız"

'Tarsus Sanat Günleri' ile ilgili düşüncelerini ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bizler her zaman Tarsus'un değerlerine sahip çıkacağız. Bu çerçevede Tarsuslu olmanın ve Tarsus'un tarihine, kültürüne, sanatına sahip çıkmanın bizler için ne kadar önemli olduğunu açılışlarımızda ve etkinliklerimizde her seferinde ifade etmişizdir. Dolayısıyla Tarsus Sanat Günleri etkinlikleri çerçevesinde halkla buluşma imkânı sunduğumuz Tarsus'un her bir sanatçısına ve her bir değerine, katılımları ve Tarsus'a kattıkları değerler için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Tarsus Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü Nihat Çapar ise Tarsus Sanat Günleri'nin Ressam Ümit Aslan ile başladığını belirterek, "Temel amacımız bu etkinliklerimizin gelenekselleşmesi daha fazla insanla, daha fazla gençle, öğretmenle, vatandaşla, yurttaşla buluşmasıdır. Öğretmenlerimiz, aileleriniz, arkadaşlarınız, büyükleriniz sizlere bu fırçaları, bu tuvalleri veriyor ve emin olun bu portre tamamen size yansıyor. O fırça sizin elinizde. Bu ilk başta gördüğünüz bembeyaz tuval sizin kendi yaşamınız, kendi yaşam alanınız. Dilerim ve umarım ki o fırçayı yüzlerce renklerle bulayarak dilediğiniz gibi savurur ve kendi portrenizi en iyi şekilde ortaya çıkartırsınız" diye konuştu.

Sanatın yerel yönetimler tarafından desteklenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ressam Ümit Aslan ise Tarsus Belediyesi Başkan Haluk Bozdoğan'a teşekkürlerini iletti.