Tarsus'ta satranç ve briç turnuvaları

Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümleri etkinlikleri kapsamında satranç ve briç turnuvası düzenlendi.

Belediye tesislerinde yapılan ve 13'ncüsü yapılan Geleneksel Satranç Turnuvasına Türkiye'nin değişik ilk ve ilçelerinden 120 sporculara ek olarak Türkmenistan ve Suriye'den de sporcular katıldı.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro'nun hamlesiyle başlayan müsabakalar gün boyu devam etti. Yarışma sonunda dereceye girenler, para ödülü, kupa ve madalyalar kazandı.

13'ncü Geleneksel Satranç Müsabakaları sonucunda, açık kategoride Bababgeldi Annaberdiyev birinci, Gani Eren Ererdem ikinci ve Hakkı Ata Özgüner üçündü oldu. Açık kategori yerel sporcu sıralamasında Tolga Tugay Benk birinci, Yiğit Doğan Aladağ ikinci ve Muhammed Kaan Bacak üçüncü oldu. Açık yerel kız sporcu kategorisinde Sıla çağlar birinci, Begüm Aladağ ikinci ve Elif Kaya üçüncü oldu. 12 yaş ve altı kategoride birinci Sadettin Alperen Özen, Yusuf Çağan Türkmen ikinci ve Ali Görkem Polat üçüncü oldular. 12 yaş ve altı yerel sporcuda Doğa Doğanoğlu birinci, Egecan Eskidemir ikinci ve Ege Özdemir üçüncü oldu. 12 Yaş ve altı yerel kız sporcu sıralamasında Zeynep Çağlar birinci, Doğa Doğanoğlu ikinci, Seren Demirok üçüncü oldu. 8 yaş ve altı kategoride Yusuf Eymen Yılmaz birinci, Kaya Nil Zeybek ikinci, Roni doğan üçüncü oldu. 8 yaş ve altı yerel sporcu sıralamasında Rüzgar Uygar Arslan birinci, Arda Demirci ikinci, Saip Göktürk Ertong üçüncü olurken, yerel kız sporcu sıralamasında Kaynal Nil Zeybek birinci, Alya Duru Uslu ikinci, Vuslat Deniz Kolkızıloğlu üçüncü oldu.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen Briç Turnuvası'nda da oldukça çekişmeli geçti.

Turnuvada, dereceye girenler şu şekilde:

Kuzey-Güney'de Mehmet Ruhi Bıyıkoğlu - Ergün Vural çifti birinci, Ayşe Temel - Turgut Peker çifti ikinci ve Tayfun Geçginer - İbrahim Çakmak çifti üçüncü oldular. Doğu-Batı'da Mahir Baysal-Süleyman Zöhre birinci, Duran Bağlı-İbrahim Teke ikinci, Hüseyin Eroğlu-Tuncay Altun çifti üçüncü oldu. Genç sıralamasında birinciliği Tuana Altun - Ahmet Furkan Tozcu alırken ikinciliği Can Demirdelen - Kerim Hatınoğlu çifti kazandı. Mix birinciliğini Dilek İçgören - Ziya Işık Aksan çifti alırken, senior birinciliğini Nesrin Turgut - Hikmet Dörkaş kazandı.

Dereceye giren sporculara ödül, kupa ve madalyaları Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro tarafından verildi.