Tarsus'ta sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Tarsus - Adana otoyolu Gülek Tüneli yakınında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Besim Koç yönetimindeki 33 TA 192 plakalı sebze yüklü kamyon, direksiyon hakimiyeti kaybedilmesinden dolayı devrildi. Çevredekiler tarafından kamyondan çıkarılan sürücü ile araçtaki İbrahim Akay, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.