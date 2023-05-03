Tarsus'ta Selda Bağcan coşkusu

Mersin'de Tarsus Belediyesinin düzenlediği 'Müzik Günleri' çerçevesinde sahne alan Selda Bağcan, 'Bahar Konseri' ile katılımcıları coşturdu.

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen konsere binlerce Tarsuslu eşlik etti. Sahne alan usta sanatçı Selda Bağcan, şarkılarıyla alandaki vatandaşları coşturdu. Hayranları ile birlikte 'Yaz Gazeteci Yaz, Gesi Bağları, Uğurlar Olsun, Sarı Saçlım Mavi Gözlüm, Yuh Yuh, Çav Bella' gibi birbirinden çok sevilen şarkıları seslendiren Bağcan, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

"10 bin yıllık insanlık izi burada yatıyor"

Konserin tamamlanmasının ardından sahneye çıkan ve konuşma yapan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Sevgili Selda Bağcan'ın çok güzel bir şarkısı var. Öyle bir yerdeyim ki diyen şarkısı. Selda Hanım öyle bir yerdeki 10 bin yıllık insanlık izi burada yatıyor. Selda Hanım öyle bir yerdeki düşman işgaline karşı Kuvayı Milliye ruhu burada yaşıyor. Selda Bağcan daha önce Tarsus'a 3 defa geldi. İlki 1993 yılıydı, 1999 ve 2000 yıllarında kültür merkezinde konseri vardı. O zaman kırmızı bir elbiseyle balıkçıları çiz balıkçıları diyordu. O zaman şunu söylemişti. Tarsus'a tekrar geleceğim. Bir halk konseri mutlaka vereceğim demişti. O zamanda Selda Hanımın verdiği söz gözleriyle verdiği bir sözdü ve unutulmayacak bir sözdü" dedi.

"Burada bir sürü dini ritüeller var"

Tarsus'u çok sevdiğini dile getirerek sözlerine başlayan Selda Bağcan, "Tarsus'un bir defa Eshabı Kehf Mağarası var. Burada bir sürü dini ritüeller var. Bunlar kullanılarak müthiş bir turizm olması lazım. Ayrıca konser çok kalabalıktı. Gösteri merkezi doluydu. Tabii çok memnun oldum. Aslında bir buçuk saat program yapmamız gerekiyordu. 2 saat sahnede kalmışız. Ama çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.