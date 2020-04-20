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Tarsus'ta seyir halindeki ticari araç yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan ticari araç kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Yenice ile Çiçekli Mahallesi bağlantı yolunda seyir halindeki 01 DCG 65 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü A.O., aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri alevleri söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda araç hurdaya döndü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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