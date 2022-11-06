Tarsus'ta "silah yakalatma" kavgası cinayetle bitti: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, "silah yakalatma" meselesi yüzünden aralarında kavga çıkan şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde eski köprü civarında meydana gelen olayda, Alper Güngör (41) ile silah yakalatma nedeniyle kavgalı olduğu H.B. (43) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B. yanında getirdiği av tüfeğiyle Alper Güngör'ün üzerine doğru ateş etmeye başladı. Baş ve göğüs kısmından yaralanan Güngör Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Alper Güngör hayatını kaybetti. Olayda sonra kaçan H.B. polis tarafından tüfekle birlikte yakalandı.