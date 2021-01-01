İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarsus'ta silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



Olay, Şehit Mustafa Mahallesi 3420 Sokak üzerinde bulunan manavın önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gündüz kavga eden taraflar saat 23.00 sıralarında yine manav önünde karşı karşıya geldi. H.T. (43) ile hasım olduğu iddia edilen U.G. (35) birbirilerine rast gele ateş etti. Olayda manavın bekçisi olan S.Ş. ve H.T. tüfekle çeşitli yerlerinden yaralanırken, U.G. ayağından tabancayla yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Olayda E.T. (29) üzerinden kurusıkı tabir edilen tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.