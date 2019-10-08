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Tarsus'ta silahlı saldırı

Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde çalışan Selim Sırrı S. (30), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 7 el ateş açılan Selim Sırrı S. bacağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı olaydan sonra kaçtı.


Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.


Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemenin ardından zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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