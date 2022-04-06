Tarsus'ta soda yüklü kamyonda yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Damlama mevkisinde, soda yüklü kamyonda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait Ö.K.'nın kullandığı 63 N 0958 plakalı soda yüklü kamyonun kasasının alt bölümünden seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Ö.K., aracı güvenlik şeridinde durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri, alevleri söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi.