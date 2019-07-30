Tarsus'ta sokak hayvanlarına özel suluk ve mama kapları

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi 'Bir Kap Yemek Bir Kap Su Projesi' adı ile farkındalık oluşturmak amacıyla parklara özel yaptırdığı suluk ve mama kapları bıraktı.

Tarsus Belediyesi, Tarsus Hayvan Hakları Destek Platformu, Doğayı ve Hayvanları koruma ve Yaşatma Derneği ile Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu sokak hayvanları için ortaklaşa çalışma başlattı. Proje kapsamında bunaltıcı yaz günlerinde sokak hayvanların su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılanması için kentin değişik noktalarına suluk ile mama kapları bırakıldı. Bunun yanı sıra Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatları ile şehrin değişik noktalarına 'yasal uyarı, '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği sokaklar sahipsiz hayvanların yaşam Alanıdır' afişleri asıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Hayvan Barınağı ekipleri her gün rutin olarak su ve mama kaplarının kontrollerini yapacak. Sıcak yaz günlerinde hayvanların yemek ve su bulmakta zorlandıklarını belirten Başkan Bozdoğan, "Hayvan dostu belediyecilik anlayışı kapsamında minik dostlarımızı koruyup, kollamak sorumluluğumuzdur. Özellikle bunaltıcı sıcakların etkili olduğu bu günlerde sokak canlılarımıza yardım etmek insani görevimizdir. Güzel ilçemizin her köşesine su ve mama kaplarını yerleştirmeye devam edeceğiz. Halkımızın da kapılarının önüne bırakacağı bir kap yemek ve bir kap su ile sevimli dostlarımızın yaşama tutunmalarına katkıda bulunabilir" dedi.

Hayvan Yaşam Hakları Federasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık ise Tarsus Belediyesi'nin hayvan hakları konusunda attığı olumlu adımları takdirle karşılayarak, Bozdoğan'ı diğer belediyelere örnek gösterdi. Çıtırık, "Tarsus'ta çok güzel şeyler oluyor. Belediye tarafından yasal uyarı afişleri hazırlandı. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk kez bir belediye hayvan hakları konusunda yasal uyarı afiş ive billboardları hazırladı. Bu kapsamda Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan'ın yolu açık olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.