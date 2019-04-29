Tarsus'ta son 1 ayda uyuşturucudan 15 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde son 1 ayda uyuşturucu satışına yönelik yapılan operasyonlarda 15 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları 54 operasyonda, 49 kilo 43 gram eroin maddesi, 254 kilo 9 gram esrar maddesi, 304 adet uyuşturucu hap , 15 kilo 8 gram kokain, 1 kök kenevir, 1 adet tabanca, 3 bin 252 TL para ele geçirdi. Operasyonlarda 45 şüpheli yakalanırken, 21'i serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri firar etti. 15 kişi tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.