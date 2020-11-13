Tarsus'ta son bir yılda 144 kilometre yol asfaltlandı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol çalışmaları kapsamında son bir yılda 144 kilometre yol asfaltladı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yollarda asfalt, bakım ve onarım hizmetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yollar tamamen yenilenirken, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım için çalışmalarını hızlandıran ekipler, asfaltlanan sokaklarda ilk olarak zemin, kaldırım ve tretuvar çalışması gerçekleştirerek, yaya trafiğine önemli bir katkı sağladı.

2020 yılı içerisinde şehir merkezinde Tarsus Belediyesi sorumluğunda olan Anıt, Ergenekon, Öğretmenler, Şehitishak, Gaziler, Yarbay Şemşettin, Yeşilyurt, Fatih, Altaylılar, Şehitlertepesi, Kırklarsırtı, Kemalpaşa, Tozkoparan Zahit, Ferrahim Şalvuz, Bağlar, Gazipaşa mahallerinde yollarda asfaltlama çalışmaları devam ederken, kırsal mahallelerden de Karaçerçili, Çağbaşı, Kaburgediği, Ardıçlı, Baltalı, Karsavuran, Verimli, Yeniköy, Esneler, Gülek, Kamberhöyüğü, Mahmutağa, Yunusoğlu, Aliağa, Çiçekli, Pirömerli, Yeniköy, Belen ve Yenice'de bozuk yollar asfaltlandı. Yürütülen çalışmalarda ekipler tarafından son bir yılda 865 bin metrekare soğuk asfalt ve yaklaşık 20 ton sıcak asfalt dökülürken, toplamda 144 kilometre yol asfaltlandı.

Özellikle şehir merkezinde sıcak asfalt kaplama çalışmaları aralıksız olarak sürdürülürken, şehir genelinde 28 kilometre bordür taşı yapım işi de gerçekleştirildi.

Tarsus'un yıllardır yapılamayan bozuk yollarının yapımına başladıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Kent içerisindeki ulaşımın daha kaliteli olabilmesi için eskiyen ve bozulan yolların bakım ve onarımına yoğunlaştık. Vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. İlçemizdeki mevcut ve yeni yapılan yolları asfaltlayıp ulaşımı rahatlatacağız” dedi.