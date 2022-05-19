Tarsus'ta soya fasulyesi ekimi yapıldı

Tarsus Belediyesinin ‘Ata Tohumu Miras Projesi' çerçevesinde çiftçiye destek olmak, üretim verimini arttırmak amacıyla başlattığı yerli tohum atağı, soya fasulyesi ekimi ile devam ediyor.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yerli tohumu yaygınlaştırmak ve çiftçiyi desteklemek amacıyla başlayan seferberlik aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Tarsus Belediyesi arasında yapılan protokolle birlikte çiftçi Hüsne Güllü'ye verilen soya fasulyesi tohumları, tarımsal hizmetler müdürlüğü ziraat mühendisleri ile birlikte tarlasına ekildi. Arazide 5 dekar yerli tohum soya fasulyesi ekimi yapıldı. Hacıbozan mevkiinde gerçekleştirilen ekime, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler ve çiftçiler katılım sağladı. Özellikle yağlı bir bitki olduğu ve yem sanayinde kullanılan ve aslında dünyanın bir numaralı bitkisel ürünü olan soya fasulyesinin ekiminden hasadına kadar destek olan ziraat mühendisleri, yerli tohumun çiftçilere ulaştırılması ve sağlıklı yetiştirebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Desteklerinden ötürü Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkür eden çiftçi Hüsne Güllü, "Başkan Bozdoğan'ın çiftçilere desteği sayesinde tarlamda birçok çeşit üretiyorum. Bugün de 5 dönüm soya tohumunu ziraat mühendislerimizin de desteği ve yönlendirmeleri ile tarlama ektik. Diğer desteklerinden çok güzel randıman aldım. Belediyemiz bizlere karşı çok duyarlı, çok memnunuz, ne istersek yok denilmedi bu sebeple minnettarız" dedi.

Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi ise yerli çeşit soya tohumunu deneme imkanı bulduklarını belirterek, "Yerli çeşit diğer çeşitlere oranla daha verimli. Denedikten sonra Tarsus Belediyesi olarak çiftçilerimize tanıtımı yapacağız. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın tensipleriyle çiftçiye dokundukça, çiftçiye ulaştıkça, çiftçiyle, üreticiyle bir araya geldikçe bu işlerin daha çok artacağını ve desteklerle çiftçilerimizin üreticilerin yanında olacağımızı gösteririz” diye konuştu.