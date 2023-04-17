Tarsus'ta TADEKA Hizmet Binası kapıları sergiyle açıldı

Mersin 'Tarsus'a Değer Katanlar Kurulunun' (TADEKA) yeni hizmet binası, resim sergisi ile açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki Tarihi Tarsus Evlerinin de bulunduğu Kızılmurat Mahallesinde, St. Paul Kuyusu bitişiğinde yer alan tarihi sokaktaki evin düzenlenmesiyle oluşturulan TADEKA hizmet binası, Dünya Sanat Günü dolayısıyla, 'Sanat İyileştirir' konulu resim sergisiyle birlikte sanatseverlerin hizmetine girdi. Küratörlüğünü Ümit Aslan'ın yaptığı sergide, 26 sanatçının 50 eseri yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarının seslendirdiği klasik müzik eşliğinde açılan sergiye, Tarsus'a Değer Katanlar ve Mersin'e Değer Katanlar Kurulları'nın üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Amerika'dan Türkiye'ye gelen ve Tarsus'un tarihi alanlarını gözlemleyen gezginlerin de iştirak ettiği serginin, 30 Nisan'a kadar açık kalacağı ifade edildi.

"Tarsus'u, kültürün ve sanatın merkezi haline getirmek istiyoruz"

Açılış töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, "Bizler de sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Biliyorsunuz, yakın zamanda çok büyük acılar ve sıkıntılar yaşadık. Ve bu sıkıntıları üzerimizde halen hissediyoruz. Bu sergiye katkı sağlayan bütün ressamlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten Tarsus'un bu anlamda çok ciddi bir potansiyeli var. Bunun farkındayız ve bunu geliştirmek için daha fazla şeyler yapmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. TADEKA binası, aslında bu anlamda yapılacak birçok çalışmanın da temeli olacaktır. Yakın zamanda farklı çalışmalarımız olacak. Bu alanları genişleterek, Tarsus'u kültürün ve sanatın bir merkezi haline getirmek istiyoruz. Çünkü Tarsus gerçekten de bunu hak ediyor. Bu çalışmaların da devam edeceğini belirtirken, herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederim"dedi.

"Sanata ve sanatçıya değer veren toplumlar, insana ve doğaya da değer verir"

TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu üyesi Lütfi Hasoğlu ise, Dünya Sanat Gününde kendilerini yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere teşekkür ederek, "Sanata ve sanatçıya değer veren toplumlar, insana ve doğaya da değer verir. Sanatın kentle olan bağını sağlayacak, Tarsus'u bir sanat kenti yapacak TADEKA binasını Tarsuslu sanatçılara kazandıran, çalışmamıza uygun şart ve imkan sağlayan değerli Başkanımız Vahap Seçer'e, Genel Sekreter Yardımcımız Serdal Gökayaz'a, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.