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Tarsus'ta taşımalı eğitime yağış engeli

Mersin’in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışlardan ve su baskınlarından dolayı merkezdeki bir okul ile taşımalı eğitim yapılan 5 okul tatil edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışlardan ve su baskınlarından dolayı merkezdeki bir okul ile taşımalı eğitim yapılan 5 okul tatil edildi.


Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, merkezde Emine Boro İlkokulu ile 5 mahalle okulu su baskını tehlikesine karşı bugün tatil edildi.


Aliefendioğlu Mahallesi'nde kanal boyunda kalan çadırlarda kalanlar için spor salonu hazır hale getirildi.


Çadırlarda kalan Suriyeliler yerlerinden ayrılmak istemiyorlar eğer su seviyesi yükselirse tahliyeleri sağlanacak.


İlçedeki bazı bölgelerde sulama kanallarının üstünden ovaya ve tarlalara su baskını devam ediyor. DSİ ve Tarsus Belediyesi ekipleri kanallara müdahale ediyor.

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