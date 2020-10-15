Tarsus'ta tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "tefecilik" yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik kent merkezinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda M.İ. ve E.E. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 570 bin TL tutarında senet, 220 bin TL tutarında çek, 150 bin değerinde çek fotokopisi, çok sayıda boş senet, 1 tabanca, 1 şarjör ile 50 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.