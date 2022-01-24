İhlas Haber Ajansı

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Tarsus'ta TEM Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolunda, bir otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolunda, bir otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Tarsus istikameti Sarıveli Mahallesi yakınlarında M.S.'nin kullandığı 50 BA 884 plakalı otomobil, aynı yönde giden S.O. idaresindeki 33 ADT 615 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın neticesinde hasar gören 33 ADT 615 plakalı otomobil, yoldan çıktı. Kazada ikisi hafif olmak üzere 3 kişi yaralandı.


İsmi öğrenilemeyen yaralılar, hastaneye sevk edildi.

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