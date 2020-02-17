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Tarsus'ta TEM'de seyir halindeki kamyon yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda seyir halindeki kamyon yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda seyir halindeki kamyon yandı.


Alınan bilgiye göre, otoyolun Tarsus-Pozantı bölümü Damlama mevkisinde, A.S.'nin kullandığı 16 FF 669 plakalı kamyonun, kupa kısmı altında bulunan motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Diğer sürücülerinin de ikazıyla kamyonu güvenlik şeridinde durduran şoför durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kupa bölümünü saran alevleri söndürdü.


Yangında maddi hasar oluştu.

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