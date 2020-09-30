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Tarsus'ta temizlik seferberliği

Tarsus Belediyesine bağlı ekipler, ilçenin 4 bir yanındaki parkları, yeşil alanları, sokakları, yol kenarlarını ve kaldırımları baştan aşağı temizliyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik seferberliği başlattı. Daha sağlıklı ve daha temiz bir kent kapsamında yürütülen çalışmalar ilçenin her noktasında devam ediyor. Tüm mahallelere eşit hizmet anlayışı ile hareket eden ekipler, ihtiyaç önceliğine göre planlama yapıp parklarda düzenleme ve temizlik faaliyetlerinin yanı sıra, kaldırımlarda, boş alanlarda ot biçme işlemleriyle birlikte gelişi güzel yerlere atılan çöpleri ve hafriyatları topluyorlar.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, başkan yardımcıları ile birlikte Yenice Mahallesinde İnönü-Churchill Barış parkında, sokaklarda ve diğer parklarda ekiplerin yürüttükleri çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleri, Başkan Bozdoğan'ın çalışmalarını memnuniyetle karşıladı. Kentte görüntü ve çevre kirliliğine neden olacak tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmaya özen gösterdiklerini belirten Bozdoğan , "Mahallelerdeki aksaklıkları ortadan kaldırana kadar çalışmalarımız devam edecek. İlçe genelinde geniş bir coğrafyaya hizmet götürme çabası içindeyiz, 179 mahallemizde temizlik ve düzenleme çalışmaları yürütmek için seferberlik başlattık. Bir yandan yeni yollar açıyoruz, bir yandan asfalt çalışması yapıyoruz. Bir yandan da şehri modernize etme ve yeşillendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz yeşili korumakla birlikte ellerinden geldiğince fidan dikmeleri ve tesis edilen eserlere sahip çıkarak korumaları, zarar verenleri uyarmalarıdır" dedi.

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