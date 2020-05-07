İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarsus'ta tır alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda bir tır alev alev yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda bir tır alev alev yandı.


Yusuf Kalkan idaresindeki 36 FH 268 plakalı tır Pozantı -Adana istikametinde seyir halindeyken Damlama mevkiinde alev aldı. Aracından duman ve alevlerin yükseldiğini gören sürücü Yusuf Kalkan aracını güvenli şeride çekerek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale etti. Dorse kısmında başlayan ve motor kısmına sıçrayan araç yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, araçta maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.