Tarsus'ta toplu açılış heyecanı

Tarsus Belediyesi Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde kente yaptığı yatırımlar ve kazandırdığı tesislerin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.

Şahin Mahallesinde gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma töreninde, Tozkoparan Zahit Mahallesi aile sağlığı merkezi ve okuma salonu, Şahin Mahallesi aile sağlığı merkezi, okuma salonu ve kreş, Şehitler Tepesi Mahallesi kapalı semt pazarı, Şehir Park Düğün Salonu, Taşkuyu, Dedeler, Çavdarlı, Pirömerli Mahalleleri sosyal tesisleri, Yeşiltepe Mahallesi gasilgane, Kardeş Şehir Valkaneş Survivor Parkı, Kırklarsırtı Mahallesi Kent Tarım Alanı ve 20 park ile koruluğun açılışı gerçekleştirildi. Altaylılar Mahallesi pazar yeri ve Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirildiği, Öğretmenler Mahallesi Sağlık Yerleşkesinin ise temelleri atıldı. Törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Herkese eşit hizmet"

Herkese eşit hizmet gayesinde çalıştıklarını vurgulan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan "Öncelikle sizlerle birlikte olmaktan hem mutluyum, hem gururluyum. Bugün Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı. Bu anlamda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi minnetle, şükranla anıyorum. Gazilerimize saygıyla iletilerimi gösteriyorum. Değerli Şahin Mahallesi, başta hep söylediğim bir söz vardı, herkese eşit hizmet. Bu hizmeti yaparken de kimseyi ayırmadan ayrı tutmadan, ayrımcı bir anlayış olmadan bu hizmetleri elimizden geldiğince bir belediyenin tamamen halka açılmasını sağlayarak gerçekleştireceğiz dedik. Toplumcu belediyecilik anlayışı da budur. Toplumcu belediyecilikte kenttaş vardır. Yani halk belediye yönetiminde söz sahibidir" dedi.

"Yeşil alanlarımız artıyor"

Toplumcu belediyecilik anlayışı ile halkın yaşam kalitesini yükseltip yeşil alanların arttırılmasını sağladıklarına değinen Bozdoğan "Genel başkanımızın ısrarla söylediği çok önemli bir vurgu var. Özellikle dezavantajlı her mahallede mutlaka kreş istiyorum dedi, dezavantajlı hiçbir mahallede kimse sütünü içmeden aç olarak yatağa girmesin dedi. Ve toplumcu belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Yapılması gereken basit şeyleri belediyenin rutini olarak görürüz ve bununla da övünecek halimiz yok. Bizim asıl övünmek ve asıl doğruları bulacağımız şey, halkın yaşam kalitesini yükseltmektir. Halkın yaşam kalitesini yükseltirken de özellikle göreve geldiğimde söylediğim tek bir şey vardı, “yeşil alanlarımız çok olacak, insanca yaşayacağız” demiştim. Parkların koruluğun oranı Tarsus'ta yüzde 9,6'dan 12.2'ye çıktı, daha fazla da çıkıyor. Şu an 20 park ve koruluk var. 33 dönüm yeşil alan var, İnsanlarımızın nefes aldığı alanlar" şeklinde konuştu. Amacının her türlü hizmeti yapmak olduğunu kaydeden Bozdoğan "Amacımız buraya gelelim açılış yapalım değil, her şey tek tek yapılsın istiyoruz. Biz her zaman üretiriz. Onlarca, yüzlerce hizmet yapacağız. Çok değerli Şahin Mahallesi, bu tür tesisler daha çok artacak" ifadelerini kullandı.

"Açılışlarımızın hayırlı olmasını temenni ediyoruz"

Tarsus'a her hizmeti kazandıracağını söyleyen Bozdoğan şunları söyledi: "Tarsus Belediyesi'ne gelen para oranını, ek kaynaklarımızı ve bu ek kaynakları kullanırken de bizim halka verdiğimiz sözleri ayırdıktan sonra mahalleye ne yapabiliriz bunları ortaya tek tek koyacağım. Bunu normal bir hizmet olarak yapacağız. Açılışlarımızın Tarsus'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"Başkanımız söz vermişti sözünü tuttu"

Törende yapılan hizmetlerden ötürü mutluluğunu dile getiren mahalle sakini, "Ben okuma yazma bilmiyorum ama artık öğreneceğim, çocuklarımız kreş hizmeti ile daha güzel bir geleceğe sahip olacak. Hastalanınca yolu problem etmeden mahallemizin aile sağlık merkezine gideceğiz. Bu hizmetlerin hepsi aynı anda mahallelerimize kazandırıldı. Belediye Başkanımız söz vermişti ve sözünü tuttu. Çok mutluyuz. Hizmet ayağımıza geldi. Tarsus Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.