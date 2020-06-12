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Tarsus'ta toplu konut projesinde sona doğru

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Kemalpaşa Mahallesinde inşa edilen toplu konutların tamamlanmasına yönelik belediye ve şirket çalışanlarına son talimatlarını verdi.


Çok yakında gerekli iç dizayn ve peyzaj çalışmalarının tamamlanacağını belirten Bozdoğan, tapu, örnek daire ve kura/çekiliş yöntemlerine dair yetkililerden bilgi aldı. Bozdoğan, pandemi sürecinin ardından başlayan normalleşme dönemiyle birlikte belediyenin tüm teknik kadrolarında seferberlik ilan ederek, çalışmalara hız vereceklerini söyledi. Belediyenin kontrolünde, imar limited şirketinin sorumluğunda yapımı süren toplu konutların, kaba inşaatlarının büyük ölçüde tamamlanmasıyla birlikte iç bölümlerinin büyük bir titizlikle yapımının devam ettiğini kaydeden Bozdoğan, "Bir süredir umutla evlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlarımızın bu beklentisine cevap vermek için özenli ve hızlı şekilde işleri tamamlayıp onların sevincine ortak olacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.


Kaliteden ödün vermeden, vatandaşların huzurlu, mutlu ve güvenli bir şekilde yaşam sürebilecekleri, gönül rahatlığı ile kullanabilecekleri yaşam alanlarını oluşturmak için gün saydıklarını vurgulayan Bozdoğan, "Üretim gücümüzü eski hizmet yeni hizmet diye ayırmadan vatandaşlarımızın yararına olan makul projeleri devam ettirme yönünde kararlığımızdan ödün vermeden gecemizi gündüzümüze katarak özveriyle çalışıyoruz, vatandaşlarımız biraz daha sabırlı olsunlar kendilerine evlerinin anahtarlarını teslim edeceğimiz günler çok yakında" şeklinde konuştu.

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