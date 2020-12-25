Tarsus'ta toplu konutlar 30 Haziran'da hak sahiplerine teslim edilecek

Önceki yönetim döneminde şartnameye TEFE ve TÜFE farkı konulduğunu kaydeden Bozdoğan, Ekim, Kasım, Aralık taksitlerinde bu farkın alınacağını, daha sonraki taksitlerde ise bu farkı almayacaklarını söyledi.

Tarsus Belediye Meclisi'nin 2. Olağanüstü Toplantısı Başkan Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda belediye meclis üyelerine, belediyenin toplu konut projesiyle ilgili bilgi veren Bozdoğan, önceki yönetim döneminde hak sahiplerinden alınacak taksitlere TEFE ve TÜFE farkı yansıtılmasının sözleşmeye konulduğunu kaydetti. Pandemi şartları nedeniyle yüzde 19.5 olan TEFE ve TÜFE oranından yaklaşık yüzde 14.5 gibi daha düşük oranı konut fiyatlarına yansıttıklarını söyleyen Bozdoğan, “Vatandaşın faydasına olan şeyi kabul ettik. 15 Şubat 2021 tarihine kadar ödemelerin tamamlanması durumunda TEFE-TÜFE farkı yansıtılmayacak ve tapuları verilecek,15 Şubat 2021 tarihinden sonra yapılacak ödemelerde ise Ekim 2020, Kasım 2020, Aralık 2020 ayları TEFE-TÜFE farkları yansıtılacak. 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren alıcılara TEFE TÜFE farkı yansıtılmayacaktır. Bu TEFE ve TÜFE farklarını ben koymadım. Daha önceki yönetim, vatandaşlarla sözleşme yaparken bunu koymuş. 2021 yılının Mart ayının başında inşaatımızın yüzde 75 tamamlanıp banka kredisi seviyesine getirilmiş olacak. 30 Haziran 2021 tarihinde ise inşaatı tamamen bitirip kat maliklerine teslim edeceğiz” dedi.

Bazı art niyetli kişilerin, siyasi nedenlerle toplu konut projesi üzerinden kendisine sosyal medya üzerinden saldırdığını ifade eden Bozdoğan, bu yönde sosyal medyada karalama kampanyası yapan bir kişinin, toplu konut için 169 bin lira ödediğini ve aynı evi bir internet sitesinde 280 bin liraya satışa çıkardığını tespit ettiklerini söyledi.

Bozdoğan, “169 bin liraya aldığı yeri 280 bin liraya satan bir insan lütfen sosyal medyadan saldırıda bulunmasın. Ben kimsenin zarar görmesini asla istemiyorum. Tam tersi vatandaşlara elimden geldiğince de iyileştirmek için de her şeyi söyledim” diye konuştu.

"Tarsus İdmanyurdu'nda kimsenin önünü kesmedik"

Tarsus İdmanyurdu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bozdoğan, “Bu takımın sahibi ben değilim ama bu takım hepimizin takımı. Belediye olarak da bu takıma sahip çıkmak benim boynumun borcu. Elbette ki bu takım için, idman yurdu için, Atatürk'ün 300 lira para vererek kurduğu bir takım için de elimden geleni yaparım. Biz kimsenin önünü kesmiyoruz, asla kesmiyoruz. Seçim ancak 28 Şubat'ta yapılabilir denildi. 28 Şubat'a kadar beklemen gerekiyor. 28 Şubat'ta seçime girersiniz dedik. Kendi düşünceleri var, idealleri var, takım için yapmak istedikleri var yapabilir ama sosyal medyada gereksiz bir şekilde saldırarak ki bunu eski bir belediye başkanımız da yaptı. Biz takıma borç vermedik, halkın parasını takım için kullandık. Nasıl Kubatpaşa'yı halkın parasıyla yaptıysak, Tarsus İdmanyurdu'na da o parayla destek olduk. Ama bunlar halkın parasıyla oldu ve bir kuruşuna kadar ben hesabını rahatlıkla veririm. Ama oradaki atılan başlıklar, gerek eski belediye başkanının söylediği sözler, takıma sahip çıkmak isteyen var da ben çıkmayın mı diyorum? Kimsenin önünü kestiğim yok ki. Biz bu takımın her zaman yanındayız, kim başkan olursa olsun yanındayız ve bu takıma olacak desteği sonuna kadar vereceğiz. Bu takımın şampiyon olmasını herkesten çok ben isterim. Ve takım bu kadar iyi giderken bu kadar başarıyken böylesine garip şeylerin çıkmasına anlam veremedim" ifadelerini kullandı.