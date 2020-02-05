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Tarsus'ta toplu taşıma araçları denetlendi

Mersin’in Tarsus ilçesinde, vatandaşların günün her saatinde rahat ve güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için toplu taşıma araçları denetlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, vatandaşların günün her saatinde rahat ve güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için toplu taşıma araçları denetlendi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Muvaffak Uygur Caddesi üzeri Tarsus Kültür Parkı yanında bulunan durakta uygulama yaptı. Ekipler, 75 toplu taşıma aracını denetledi.


Denetimler kapsamında evraklar, sürücülerin kılık-kıyafetleri, araç içinde bulunan renkli ışıklar veya aksesuarlar ile hareket saatlerine uyulup-uyulmadığı denetlendi.


Denetimlerde kurallara uymayan iki araca ceza yazılırken, tüm sürücüler kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

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