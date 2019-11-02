Tarsus'ta trafik akışını olumsuz etkileyen kavşaklar kaldırılıyor

Mersin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda Tarsus ilçesindeki Adana Bulvarı ile Kasım Gülek Bulvarı'nın kesişiminde bulunan dönel kavşak kaldırılıyor.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Adana Bulvarı ile Kasım Gülek Bulvarı'nın kesiştiği noktada bulunan ve Çatalburun köpeği heykellerinin bulunduğu dönel kavşak, trafik akışı için tehlike arz ettiği gerekçesiyle UKOME tarafından kaldırma kararı alındı. Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede, kavşak içerisinde bulunan adanın küçük olması ve sığınma alanının olmadığını belirtti. Kavşağın kaldırılmasının, dönüşlerde zorluk yaşayan araçlar için olumlu sonuçlar doğuracağı bildirildi. Kararın açıklamasının ardından Tarsus Belediyesi ekipleri kavşağın kaldırılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışmalara başladı.

Öte yandan, kavşak içerisinde bulanan Çatalburun köpeği heykelleri ise Hayvan Bakım Evi'nin ön kısmına yerleştirilecek.