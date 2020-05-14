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Tarsus'ta trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, D-400 karayolunda Tarsus'tan Mersin'e giden Eyüp Bulut (60) idaresindeki 33 DBS 67 plakalı motosiklet, Adanalıoğlu Mahallesi otoyol bağlantı yolu üzerinde M.Ç. (21) idaresindeki 33 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Eyüp Bulut kaza yerinde hayatını kaybetti.


İkinci kaza Yeşiltepe Mahallesinden meydana geldi. H.Z. (23) adlı kişi 33 ADD 316 plakalı otomobiliyle seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın yoldan çıkması sonucu takla atarak durabildi. Kazada yolcu olarak bulunan C.T. (77) adlı kadın yaralandı.


Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan C.T. durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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