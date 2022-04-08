İhlas Haber Ajansı

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Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Eskişehir Mahallesi TEM Otoyolu Pozantı - Tarsus istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nuh Kalender'in (67) kullandığı 16 F 0073 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan bariyerlere, sonra refüjlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Nuh Kalender olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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