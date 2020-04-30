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Tarsus'ta trafik kazası: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı.


Kaza, Tozkoparan Zahit Mahallesi Şelale yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücünün idaresindeki 06 YGV 62 plakalı araç, kavşakta virajı alamayarak elektrik direğine çarparak durabildi.


Büyük gürültü ile olayı duyan çevredeki vatandaşlar, yaralıyı araçtan çıkarıp, 112 Acil Servisi ve polis ekiplerini aradılar.


Yaralı sürücü, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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