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Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, D-400 Karayolu Sait Polat Bulvarı Çardak kavşağında meydana gelen kazada, Gani Alkan'ın kullandığı 33 CPR 95 plakalı tır, Nureddin Buğdaycı idaresindeki 31 PT 530 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Nureddin Buğdaycı ile yanında yolcu olarak bulunan Ebru Buğdaycı yaralandı.


Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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