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Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alaattin Ş.'ye ait olan ve park halindeki 33 FY 317 plakalı Mitsubishi marka kamyonete iddiaya göre, Berat S. (21) idaresindeki 33 NOV 02 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Berat S. ile yanında bulunan Gökçen İ. yaralandı.


Araç içinde sıkışan Gökçen İ.'yi olay yerine gelen Tarsus itfaiye ekipleri kaza kırım aracıyla sıkıştığı yerden çıkardı.


Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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