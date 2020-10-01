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Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Eski Ankara Yolu Taşobası Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfettin Yücedağ idaresindeki 54 ZA 609 plakalı Skoda marka otomobil, İsa Arslankuş'un kullandığı 33 UF 066 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü direksiyon mahallinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Seyfettin Yücedağ sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Diğer yaralı Emine Yücedağ ve Seyfettin Yücedağ'a olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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