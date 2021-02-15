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Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde TEM otoyolu Tarsus -Adana istikameti Doğan Tesisleri mevkisinde, Yavuz Said T. idaresindeki 74 AB 023 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Suat T. yaralandı.


Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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