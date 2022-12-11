Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keloğlu köprüsü yakınında Alifakı yolu başlangıç noktasında meydana gelen kazada, E.A'nın kullandığı 46 HA 491 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 27 MB 2366 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza anında hasar gören otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen sürücü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri, yaralı şahsı bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada aynı araçta bulunan bir kişi daha yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.