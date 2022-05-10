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Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, V.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı


Alınan bilgiye göre, V. E. yönetimindeki 16 HT 051 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü Tarsus-Mersin-Adana D-400 karayolunda Nusret Mayın Gemisi kavşağında Tarsus ilçe merkezinden D-400'e çıkmak isteyen A. Ç. idaresindeki 33 PJ 008 plakalı kapalı kasa panelvan minibüsle çarpıştı.


Çarpmanın etkisiyle minibüs, Ç. A. idaresindeki 33 NYH 05 plakalı motosiklete çarptı. Kazada panelvanın sürücüsü A.Ç., motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı.


Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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