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Tarsus'ta trafik kazası: 4 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Celalettin Öztürk yönetimindeki 33 ABD 524 plakalı Volkswagen marka minibüs, eski Tarsus-Ankara yolu Taşobası mevkisinde aynı yönde seyreden Abdullah Celil Polat idaresindeki 35 U 8692 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Polat ile yanında bulunan biri kadın toplam 4 kişi yaralandı.


Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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