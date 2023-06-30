Tarsus'ta trafik kazasında 1 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan tarım işçisi kadın, plakası belirlenemeyen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin Tarsus istikameti İncirlikuyu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evinden ayrılan tarım işçisi Dursun Kesen (61), yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.