Tarsus'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çamlıyayla-Tarsus karayolu Sarıkoyak Mahallesi yakınlarında Eyüp Akbaş'nın kullandığı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak yan yattı. Sürücü Eyüp Akbaş, araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.