Tarsus'ta Üretici Kadın Kooperatifi kuruldu

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Belediyesi'nin verdiği destekle Üretici Kadın Kooperatifi kuruldu. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Benim en çok hayalim, bu kentte gençlerimizin ve kadınlarımızın aile ekonomisine aktif olarak katkıda bulunmalarıdır” dedi.

Üretici Kadın Kooperatifi, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın eşi Derya Özinç Bozdoğan ile Yasemin Kırğıl'ın girişimleri ve Tarsus Belediyesi'nin desteği ile kuruldu. Kooperatifin kuruluşu dolayısıyla Güner Baykal Toplantı Salonu'nda toplantı düzenlendi.

“Kadının toplumdaki çaresizliği ortadan kalkacak”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Derya Özinç Bozdoğan, “Ürettiklerinizi belli bir anlamda kurumsallaştırmak adına kooperatifin şart olduğunu görebildim. Kurulacak kooperatiflerde belediyenin katkısı ve desteğiyle biz kadınlar birleşeceğiz ve ürettiklerimizi pazarlayarak aile ekonomimize katkı sağlayacağız. Bu faaliyeti, kurumsal bir yapı altında sürdüreceğimizden dolayı daha çok güçleneceğiz” dedi.

Kooperatifin işleyişi hakkında da bilgi veren Bozdoğan, “Üretilen şeylerin pazarlaması çok önemli. Kurumsallaştığınız zaman örneğin; Bursa'da veya Ankara'da bir festival düzenlenecek, aranızdan iğne oyası yapan arkadaşlarımızın iğne oyalarını alacağız. Belediyeler arasında iletişim kurarak orada satışı sağlanacak ve gelirinizi orada 2-3 katına çıkarma şansına sahip olacaksınız. Biz birlikte hareket ettiğimizde çok daha güzel şeyler üreteceğiz, çok daha başarılı çalışmalara imza atacağız ve kadının toplumdaki o acizliği, yalnızlığı ve bastırılmış çaresizliği ortadan kalkacak” diye konuştu.

“Bu kentte kadınlarımızın kazanmasını istiyorum”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise dayanışma, paylaşma ve üretmenin önemine vurgu yaparak, “Tabi dayanışmanın arkasına üretim ve daha sonra da bunu paylaşma ve kadınlarımızın her yerde söz sahibi olmaları. En çok iş yapan, en çok yorulan, en çok emek veren ev kadınlarıdır. Bu kooperatif olayında da bizim tek istediğimiz şu; ürettiğimiz her şeyin, alın terimizin, emeğimizin mutlaka karşılığını bulması, bunların katma değer ile taçlandırılması. Benim en çok hayalim, bu kentte gençlerimizin ve kadınlarımızın aile ekonomisine aktif olarak katkıda bulunmalarıdır. Bu kooperatif anlayışında kadınlarımızın mutlaka kazanmasını istiyorum. Belediye olarak da elimizden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.