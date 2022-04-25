Tarsus'ta üreticiye dağıtılan marulların hasat zamanı geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyenin, tarım alanında hayata geçirdiği projeler meyvelerini veriyor. Miras projesi kapsamında vatandaşa destek olmak amacıyla dağıtımı yapılan ve üreticilerin tarlasına diktiği Tarsus kıvırcık marul ve yerli çeşit marul fideleri hasada hazır hale geldi.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 'Miras projesi kapsamında organik, sağlıklı ve yerli tarım ürünlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve çiftçilere destek olmak amacıyla marul fidesi dağıtımı gerçekleştirmişti. Bu kapsamda üretici Hüsne Güllü'nün 5 dekarlık alanına ekilen 10 bin yerli 10 bin ata tohum, toplam 20 bin marul fidesi hasada hazır hale geldi. Ata ve yerli tohumun yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın desteğiyle devam ettiğini Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, "Belediyemiz bünyesinde Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın üreticiye vermiş olduğu destek ile yetiştirdiğimiz olduğumuz Miras Ata Tohumu projesi kapsamında Tarsus kıvırcık marul ve yerli marul çeşidinin yetiştirildiği alandayız. Kamber höyüğü köyünde üreticimize fideleri teslim etmiştik. Biz Tarsus Belediyesi olarak kıvırcık marulu önemsiyoruz çünkü Tarsus'un yerli çeşidi. Bu kapsamda küçük üreticiyi destekliyoruz. Şu an vermiş olduğumuz destek ile yetişen marulların hasat zamanı. Desteklerimiz yerine ulaşıyor mu, projemiz sonuca eriyor mu onun için geldik. Fideler gayet sağlıklı bir şekilde yetişmiş ve gelişimleri çok güzel, iyi bir kazanç elde edilecek. Üreticimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Üretici Hüsne Güllü de Belediye Başkanı Bozdoğan'a teşekkürlerini ederek, "Her daim bizlere destek oldu, üreticiyi hiç yalnız bırakmadı. Ben fide talebinde bulundum ve hemen elime ulaştı. Ardından yetiştirdim ve şimdi hasat edilecek. Güzel bir kazanç sağlayacağım. Desteklerinden ötürü başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.