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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonları

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.


Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından, son bir hafta içerisinde 14 şahıs hakkında işlem yapıldı.


Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarda 3 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 3 gram esrar, 6 kök kenevir bitkisi, 7 gram bonzai, 11 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.


Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden, 1'i tutuklandı. İki şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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