İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 3 şahıstan 0,64 gram uyuşturucu eroin madde ele geçirdi. Ekipler, şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tahkikata başlattı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi satın aldıkları kişiyi de tespit eden ekipler, şahsı gözaltına alarak üzerinden 6 fiş olarak toplamda 11,6 gram eroin, ikametinde 65 fiş halinde toplamda 146 gram eroin, 5 fiş halinde toplamda 4.22 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


Ekipler, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 90 TL paraya da el koyarak, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.