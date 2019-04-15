Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 2 ayrı operasyon yapıldı.
Gözlükule Mahallesi'nde yapılan çalışmada, 4 adet captagon, 10 adet Lyrica hap ele geçiren ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.O. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Fahrettinpaşa Mahallesi'nde Narkoterör ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesilmiş cezası bulunan E.T. adlı kişi yakalandı. Şahıs adliyedeki işlemlerinin adından cezaevine teslim edildi.