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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 2 ayrı operasyon yapıldı.


Gözlükule Mahallesi'nde yapılan çalışmada, 4 adet captagon, 10 adet Lyrica hap ele geçiren ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.O. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.


Fahrettinpaşa Mahallesi'nde Narkoterör ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesilmiş cezası bulunan E.T. adlı kişi yakalandı. Şahıs adliyedeki işlemlerinin adından cezaevine teslim edildi.

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